Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu - Haberler
Başakşehir Belediyesi, Güncel, Haber

Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu

Başakşehir Belediyesi'nin Dijital Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programına konuk olan Şair Dursun Ali Erzincanlı, programında "Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiirini okudu.

26.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:43
Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu

Başakşehir Belediyesi'nin Dijital Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programına konuk olan Şair Dursun Ali Erzincanlı, programında "Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiirini okudu.

Başakşehirliler on bir ayın sultanı Ramazan'da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini doyasıya yaşamayı sürdürüyor. Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, korona virüs pandemisi nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Ramazan programlarının ilgiyle takip edilen içeriklerinin başında Gazeteci Erem Şentürk'ün hazırlayıp sunduğu "İftara Doğru" programı geliyor. Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın keyifli muhabbeti ve şiirleriyle renk kattığı program, seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Benim neden peygamberimizle ilgili bir şiirim yok' diye düşündüm"

"Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiiriyle programı açan Erzincanlı, Faran'ın Mekke şehrinin kutsal kitaplardaki adı olduğunu belirterek şiiri yazma serüvenini şöyle anlattı: "Radyo programcılığım 1993 yılından itibaren başladı. O dönemde Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili pek çok eser okudum, programlar yaptım. Naatlardan çok keyif almaya başladım, bir noktaya geldim ve 'Benim neden peygamberimizle ilgili bir şiirim yok' diye düşünmeye başladım. İşte bu şiir, o arzu ve istekten doğdu."

"Sosyal mesafe ölçüsünü ilk kez Peygamberimiz belirlemiş"

Program sunucusu Erem Şentürk de korona virüs pandemisinin insanlığın yaşadığı 55'inci salgın olduğunu dile getirerek, "Şimdiye kadar çeşitli afet ve tehlikelere karşı bilinçlendirme çalışması yapmışız ancak salgına karşı hiçbir eğitimden geçirilmemişiz" diye konuştu.

Şentürk, şunları kaydetti: "Hadis kaynaklarına baktım, salgınla ilgi neler var diye. İnsanların arasına bir mızrak boyu mesafe koymaları gerektiğinin altı çiziliyor. Bir mızrak, 4 arşın yani 2 metre 70 santim. Dünyada sosyal mesafe ölçüsünü ilk kez Peygamberimiz belirlemiş. Yine başka bir hadis-i şerifte, 'Bulunduğunuz yerde salgın bir hastalık varsa oradan çıkmayın, bir şehirde salgın hastalık varsa da oraya girmeyin' buyruluyor."

Başakşehir Belediyesi'nin ilgiyle takip edilen Ramazan içeriklerinden "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programı; Hayati İnanç, Osman Bostancı, Muhsin Kara, Aykut Kuşkaya, Mehmet Ercan, Murat Özer gibi birbirinden değerli konuklarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Başkent'te yaşanan 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te yaşanan "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Deniz Seki Hande Yener Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 11:45:05. #1.14#
title