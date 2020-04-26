Dursun Ali Erzincanlı Başakşehir'de ilk şiirini okudu Başakşehir Belediyesi'nin Dijital Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programına konuk olan Şair Dursun Ali Erzincanlı, programında "Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiirini okudu.

Başakşehir Belediyesi'nin Dijital Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programına konuk olan Şair Dursun Ali Erzincanlı, programında "Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiirini okudu.

Başakşehirliler on bir ayın sultanı Ramazan'da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini doyasıya yaşamayı sürdürüyor. Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, korona virüs pandemisi nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Ramazan programlarının ilgiyle takip edilen içeriklerinin başında Gazeteci Erem Şentürk'ün hazırlayıp sunduğu "İftara Doğru" programı geliyor. Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın keyifli muhabbeti ve şiirleriyle renk kattığı program, seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Benim neden peygamberimizle ilgili bir şiirim yok' diye düşündüm"

"Faran Dağlarında Açan Sevgili" isimli yazdığı ilk şiiriyle programı açan Erzincanlı, Faran'ın Mekke şehrinin kutsal kitaplardaki adı olduğunu belirterek şiiri yazma serüvenini şöyle anlattı: "Radyo programcılığım 1993 yılından itibaren başladı. O dönemde Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili pek çok eser okudum, programlar yaptım. Naatlardan çok keyif almaya başladım, bir noktaya geldim ve 'Benim neden peygamberimizle ilgili bir şiirim yok' diye düşünmeye başladım. İşte bu şiir, o arzu ve istekten doğdu."

"Sosyal mesafe ölçüsünü ilk kez Peygamberimiz belirlemiş"

Program sunucusu Erem Şentürk de korona virüs pandemisinin insanlığın yaşadığı 55'inci salgın olduğunu dile getirerek, "Şimdiye kadar çeşitli afet ve tehlikelere karşı bilinçlendirme çalışması yapmışız ancak salgına karşı hiçbir eğitimden geçirilmemişiz" diye konuştu.

Şentürk, şunları kaydetti: "Hadis kaynaklarına baktım, salgınla ilgi neler var diye. İnsanların arasına bir mızrak boyu mesafe koymaları gerektiğinin altı çiziliyor. Bir mızrak, 4 arşın yani 2 metre 70 santim. Dünyada sosyal mesafe ölçüsünü ilk kez Peygamberimiz belirlemiş. Yine başka bir hadis-i şerifte, 'Bulunduğunuz yerde salgın bir hastalık varsa oradan çıkmayın, bir şehirde salgın hastalık varsa da oraya girmeyin' buyruluyor."

Başakşehir Belediyesi'nin ilgiyle takip edilen Ramazan içeriklerinden "Erem Şentürk'le İftara Doğru" programı; Hayati İnanç, Osman Bostancı, Muhsin Kara, Aykut Kuşkaya, Mehmet Ercan, Murat Özer gibi birbirinden değerli konuklarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA