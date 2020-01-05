Durmuş Ailesinin Acı Günü
Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni Şafak Gazetesi Kayseri İl Temsilcisi Murtaza Durmuş'un 82 yaşında vefat eden annesi Telli Durmuş'un cenaze namazı, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Murtaza Durmuş ve yakınları katıldı.
Telli Durmuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından İldem Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ