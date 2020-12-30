Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:45
Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı

"TUTUMLU DÜŞES" DİYE ANILIYORBunlardan biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton. Cambridge Düşesi Middleton, kıyafetlerini ve aksesuarlarını defalarca kullandığı için "tutumlu Düşes" olarak anılıyor.

"TUTUMLU DÜŞES" DİYE ANILIYORBunlardan biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton. Cambridge Düşesi Middleton, kıyafetlerini ve aksesuarlarını defalarca kullandığı için "tutumlu Düşes" olarak anılıyor.

AYLARCA SOSYAL İZOLASYONDA GEÇMESİNE RAĞMEN Ama buna rağmen 2020 yılı içinde kıyafetleri için yine hatırı sayılır bir ödeme yaptı. İngiliz basını Kate Middleton'ın bir yıl içindeki kıyafet harcamalarını hesapladı.

ESKİ KIYAFETLERİ GİYDİ AMA... Buna göre özellikle bu yıl içindeki etkinliklerde daha önce giydiği kıyafetleri ağırlıklı olarak tekrar kullanan Düşes yine de yeni giysiler için 94 bin sterlin yani 940 bin TL'nin üzerinde harcama yaptı.

YILIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE KARANTİNADAYDIKate Middleton, 2020'nin ilk üç ayında ardı ardına etkinliklere katıldı. Daha sonra koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Louis ile uzun bir süre Anmer Hall'deki evlerinde sosyal izolasyonda kaldı.

HATIRI SAYILIR HARCAMA YAPTI Aylar sonra yeniden etkinliklere katılmaya başladı Middleton. Bunların bazılarında da daha önce giydiği kıyafetlerini kullandı. Fakat buna rağmen yine de hatırı sayılır bir harcama yaptı.

2017'DE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK HARCAMASI Kate Middleton'ın son üç yıllık kıyafet harcamasına bakarsak... Düşes, 2019 yılında giyim- kuşam için 103 bin sterlin harcama yapmıştı. 2018 yılındaki harcaması yaklaşık 67 bin sterlin. 2017'de ise Düşes'in kıyafetleri için 119 bin sterlin para harcandı.

PRENS CHARLES ÖDÜYOR Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin katıldıkları etkinliklerde giydiği kıyafet ve kullandığı aksesuarların ödemeleri Prens Charles tarafından karşılanıyor.

İNDİRİM YAPILIYOR MU? Kate Middleton'ın yeni alınan hatta bazıları ona özel olarak dikilen kıyafetleri gerçek ücretinden mi alındığı yoksa belli bir indirim mi yapıldığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Müge Anlı Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Durmadan eskileri giydi ama yine de küçük bir servet harcadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:56:31. #1.14#
title