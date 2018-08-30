Durer, Sendika Temsilcileriyle Buluştu

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer ve yönetim kurulu üyeleri Memur Sen'e bağlı iş kolları temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir kafede yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında konuşan Durer, kamu yatırımlarının illere göre sektörel dağılımını incelendiğinde Bitlis'in henüz hakkettiği yatırımları almadığını söyledi.

Durer, "16 yılda AK Parti Hükümetiyle Türkiye çağ atladı. Her anlamda ülkemiz terakki kaydetti. Ancak üzülerek görüyoruz ki Bitlis bundan yeterince nasiplenemedi. İşsizlik sorunu başta olmak üzere, Bitlis'teki çarpık kentleşme, madde bağımlılığı gibi çok önemli problemlerle karşı karşıyayız. Bu problemlerle resmi kamu kurumlarının tek başlarına başa çıkmalarını beklemek yerine hep beraber topyekun seferber olmalıyız." dedi.