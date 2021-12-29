Durdurulan araçta 518 sikke ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Haberler | Güncel
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta yaptığı aramada 518 tarihi sikke ele geçirildi.
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta yaptığı aramada 518 tarihi sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, 518 sikke ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Son Dakika Haberleri
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