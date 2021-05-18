Durduk yerde sallanmaya başlayan gökdelen paniğe sebep oldu
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Durduk yerde sallanmaya başlayan gökdelen paniğe sebep oldu

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Ekonomi

Çin'in Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki bir plazanın belli bir sebep olmaksızın ileri-geri sallanmaya başladığı anlar paniğe neden oldu.

Yüksek binaları, gelişen ekonomisi ve akıl almaz hızlarda inşaat yapabilme kapasitesine sahip Çin'de böyle bir durumun olması ilgi çekti.

SEBEP ARAŞTIRILIYOR

Binanın böyle davranmasına neyin sebep olduğu ise bilinmiyor. Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu.

Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtildi.

Durduk yerde sallanmaya başlayan gökdelen paniğe sebep oldu
- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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