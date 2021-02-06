'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı

06.02.2021 22:14 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:19
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille müzik dinleyerek gezen ve uygulama noktasında polisin 'dur' ihtiharına uymayarak kaçan 2 şüpheli yaklaşık 7 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille müzik dinleyerek gezen ve uygulama noktasında polisin 'dur' ihtiharına uymayarak kaçan 2 şüpheli yaklaşık 7 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis, 55 AEA 973 plakalı otomoblili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtiharına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre kaçan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polisler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu iddia edilen 2 genç, ehliyetleri olmadıkları için kaçtıklarını söyledi. Kelepçe takılan bir şüpheli kolunda kelepçe olduğu halde kendisine kelepçe takılmasını istedi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gaztecilereçıkışan şüpheli, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis otomobili çekici ile otoparka götürdü.  


'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Derbi Gazete Körfez Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 22:21:09. #1.16#
title