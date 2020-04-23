"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı
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Reşatbey Mahallesi, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı - " Ceza yemekten korktuğum için kaçtım" dedi Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bekçinin 'dur' ihtarına uymayan bir genç kovalamaca sonrası yakalandı.

23.04.2020 04:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 04:15
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı

- " Ceza yemekten korktuğum için kaçtım" dedi

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bekçinin 'dur' ihtarına uymayan bir genç kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan genç," Abimlere gidiyordum, ceza yazacaklar diye korktum" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park içerisinde devriye atan bekçiler, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bir kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtira uymayan 22 yaşındaki Sedat Doğaner kaçmaya başladı. Bunun üzerine devriye atan polis ekipleri şahsı arama çalışmaları başlattı.

Polisten kaçan Sedat Doğaner bir apartmanın bahçe duvarından atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri bölgede yaptığı arama çalışmalarında saklanan Doğaner'i Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde yakaladı.

Gazeteciler yakalanan gence neden kaçtın diye soru yöneltti. Doğaner ise," Abimlere gidiyorum. Polisler ceza yazacak diye korktuğum için kaçtım. Yengem çok rahatsızlandı, engelli ispat edebilirim. Mecbur kaçtım" diye kendisini savundu.

Polis, Sedat Doğaner'e sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle üst limitten 3 bin 180 TL para cezası kesti. Polis daha sonra Doğaner'i evine bıraktı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA

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