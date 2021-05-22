Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu

İstanbul Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan şehit oldu.

21 Mayıs'ta Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.

DUR İFTARINA UYMAYIP BEKÇİLERE ÇARPTI

Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

KURTARILAMADI

Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış