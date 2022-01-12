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"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler çıkmaz sokağa girince yakalandı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp çaldıkları araçla kaçan şüpheliler yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp çaldıkları araçla kaçan şüpheliler yakalandı.

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi, sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle plakasız kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Aracıyla ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, refüje ve kaldırımlara çarparak kaçmaya devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 1 saatlik kovalamaca yaşandı.

Otomobil sürücüsü Bilal G. ve yanında bulunan Maşallah S, Atıcılar Mahallesi Atıcılar Çıkmazı'nda gözaltına alındı.

Ekipler, çalıntı olduğunu belirledikleri araçta sahte plakalar ele geçirdi.

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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