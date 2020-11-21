'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı
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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı

21.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:00

Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araçtan birinin bagajında bile düzensiz göçmen çıkarken, araç sürücüleri ise tutuklandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araçtan birinin bagajında bile düzensiz göçmen çıkarken, araç sürücüleri ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz Gürpınar ilçesi Kurubaş mevkiinde 06 ve 27 plaka sayılı araçların 'dur' ikazına uymayarak Gevaş ilçesi istikametine kaçmaya başlamış, uzun süreli kovalamaca sonucu Gürpınar ilçesinde kontrollü bir şekilde araçlar durdurulmuş. Araç sürücüleri F.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış. 06 plakalı araç içerisinde 10, 27 plakalı araç içerisinde 1 olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir" denildi. - VAN

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bagajında bile düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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