Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı
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Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı

Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil ile polis otosunun çarpıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil ile polis otosunun çarpıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis memurları M.Ö. ve T.İ'nin içinde polis otosu ile diğer araç çarpıştı. Kazada hafif yaralanan polis memurları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü A.S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM

Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı
Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı
Dur ihtarına uymayan araç ile polis otosu çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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