'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
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'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı

'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobilinin polis motosikletine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobilinin polis motosikletine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yahşihan ilçesindeki Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş. (17) yönetimindeki 01 DT 039 plakalı otomobil, kent merkezindeki uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan otomobil sürücüsü arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kaçan otomobilin sürücüsü, Şehit Polis Ali Tonga Parkı'nın yanında polis motosikletine çarparak durdu. Motosikletten düşen polis memurları Hakan Özmen ve Ramazan Keskin yaralandı. Yaralı polislerden biri kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü Hasan Hüseyin Ş.'yi yakaladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.


'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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