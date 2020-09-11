'Dur' ihtarına uymadılar, kovalama sonucu yakalandılar
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'Dur' ihtarına uymadılar, kovalama sonucu yakalandılar

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 şüpheli, kovalama sonucu yakalandı.

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalama sonucu yakalandılar
11.09.2020 03:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 03:59

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 şüpheli, kovalama sonucu yakalandı.

Saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polisler, şüphelendikleri 01 HS 793 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli otomobildekiler 650 Sokak'a girerek kaçtı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçabileceği güzergahlarda önlem alındı. Sokak sokak otomobilin izini arayan polis, aracı Yamaçlı Mahallesi 606 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda aracı terk ederek kaçan 4 kişinin peşine düşen polis, şüphelileri fazla kaçamadan ara sokakta yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, otomobili kullanan kişinin İbrahim Ş. olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü İbrahim Ş. ve 3 arkadaşı ile otomobil, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. 


Kaynak: DHA

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