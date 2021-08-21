Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafını yayınladılar

Taliban yönetimine giren Afganistan'da, halkın ülkeden kaçabilmek için akın ettiği havalimanındaki izdihamlarda 12 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin en küçüğü ise 14 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. Marzia Rahmati'nin ailesi, Afganistan'dan kaçmak isteyenlerin yaşadığı duruma dikkat çekmek için kızlarının kefenlenmiş fotoğrafını yayınladı. Rahmati'nin teyzesi, "Dünya bize yüz çevirdiği için küçük bir kız öldü." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte sivil halk ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Bunun için havalimanına akın eden vatandaşlardan içeriye girebilenler, uçaklara binebilmek için izdiham yarattı. Havalimanının dışında kalan insanlar ise çaresizce bekleyişini sürdürüyor.

KAÇIŞ YOLCULUĞU ÖLÜM GETİRDİ

Yaşanan kaos dolu günlerde havalanan uçakların iniş takımlarına tutunan 3 Afgan hayatını kaybetti. Havalimanı içinde ve dışında meydana gelen izdihamlarda ise 12 kişi yaşamını yitirdi, birçok insan ise yaralandı.

KEFENLENMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki bir kızın ailesi ise ülkeyi terk etmek isteyen Afganların içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekmek için kızlarının kefenlenmiş vücudunun fotoğrafını paylaştı. Lise öğrencisi Marzia Rahmati'nin, Taliban'ın devralmasından bu yana Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ölen 12 kurbandan en gençlerinden biri olduğuna inanılıyor.

EZİLEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Marzia, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sadece birkaç saat sonra duyulan silah sesleri nedeniyle yaşanılan karmaşada ailesinden ayrı düştü. Korkuyla kaçanların ayakları altında çiğnenerek hayatını kaybetti.

"DÜNYA BİZE YÜZ ÇEVİRDİĞİ İÇİN KÜÇÜK BİR KIZ ÖLDÜ"

Marzia'nın 28 yaşındaki teyzesi Zakia Ahmadi, ailesinin ölümüyle tam anlamıyla yıkıldığını belirtip şunları söyledi: "İnsanların şu anda burada gerçekte neler olduğunu görmelerini istiyoruz, dünya bize yüz çevirdiği için küçük bir kız öldü. Kız kardeşim Fatima, Marzia'nın annesi ve ailesi, kızlarının eğitimine devam etmesini istediler ve bunun Taliban yönetimi altında mümkün olmayacağından endişelendiler."