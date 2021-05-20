"Dünyayı KurtAran Kadın 2" geliyor
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"Dünyayı KurtAran Kadın 2" geliyor

'Dünyayı KurtAran Kadın 2' geliyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la yazdıkları "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli mini dizisinin ikincisinin geleceğini duyurdu: "Çok güzel tepkiler aldık.

Oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la yazdıkları "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli mini dizisinin ikincisinin geleceğini duyurdu: "Çok güzel tepkiler aldık. Şu anda ikincisini çekiyoruz." Kilo veren Cansel Elçin, beslenme alışkanlığında değişikliğe gittiğini söyledi: "Glütensiz besleniyorum. Günde iki kere yemek yiyorum. Sporcu biriyim. 80 kiloydum 77'ye düştüm."

Kaynak: Hürriyet

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"Dünyayı KurtAran Kadın 2" geliyor - Haberler Magazin
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