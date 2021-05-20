"Dünyayı KurtAran Kadın 2" geliyor

Oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la yazdıkları "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli mini dizisinin ikincisinin geleceğini duyurdu: "Çok güzel tepkiler aldık.

Oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la yazdıkları "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli mini dizisinin ikincisinin geleceğini duyurdu: "Çok güzel tepkiler aldık. Şu anda ikincisini çekiyoruz." Kilo veren Cansel Elçin, beslenme alışkanlığında değişikliğe gittiğini söyledi: "Glütensiz besleniyorum. Günde iki kere yemek yiyorum. Sporcu biriyim. 80 kiloydum 77'ye düştüm."

Kaynak: Hürriyet