Dünyayı güzelleştiren Melis Sezen
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Dünyayı güzelleştiren Melis Sezen

Dünyayı güzelleştiren Melis Sezen
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin ilgiyle izlenen "Sadakatsiz" dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için harekete geçti.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen "Sadakatsiz" dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için harekete geçti.

Ünlü oyuncu, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "Nesli Tükenen Hayvanlar" adlı yeni oyununda seslendirme yaptı.

Dünyamızı güzelleştiren ve renklendiren hayvanlara karşı sorumlulukları anlatan projeye destek olan Melis Sezen şöyle konuştu: "Doğa o kadar her şeyi ile bir bütün ki; ağacından her canlısına, havasından toprağına müthiş bir denge içinde.

Bu müthiş dengenin de bir parçası hayvanlar. Yaşam alanlarını kısıtladıkça, ait oldukları yerlerden uzaklaştırdıkça, beslendikleri, soludukları havayı, denizi, ormanı kirlettikçe onları kaybediyoruz. Çocukların bu konuda hepimizden daha fazla duyarlı olduğunu görüyorum. Onlar isterse her şeyi değiştirebilirler. Tüm kahraman çocukları oyunumuzu dinlemeye davet ediyorum" dedi.

Oyun, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun Spotify'daki kanalından ücretsiz olarak dinlenebiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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