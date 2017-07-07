Dünyayı Değiştirecek Proje! Ahtapot İnsanlar Geliyor

Her gün beklenmedik yüzlerce icadın ortaya çıktığı, yapay zeka ve robot Teknolojilerinin büyük gelişmelere tanık olduğu şu günlerde insanoğlu kendisine benzeyen robotlar yapmak için çok büyük efor sarf ediyor.

PROJE İKİ KOL DAHA VAAT EDİYOR

Kimileri robotların insanlığın sonunu getireceğini düşünürken, Elon Musk gibi yaptıklarıyla bizi epey etkileyen mucitler, insanlar ve makinelerin bir araya getirildiği bir geleceği daha güvenli görüyor.

İnsanlar ve robotların bir araya getirildiği sistemler ise hemen hemen yapılmaya başlandı. Japonya'daki Keio ve Tokyo üniversitelerindeki araştırmacılar, Metalimbs adını verdikleri projeyle insanlara iki kol daha eklemeyi amaçlıyor.

Bir sırt çantasında taşınabilecek bu robotik kollar, her ne kadar kulağa epey çılgın gelse de oldukça iyi çalışıyor. Bu robotik kolların çalışma prensibi ise gördüğümüz diğer robotik kollardan oldukça farklı.



KOLUNUZU BACAĞINIZLA KONTROL EDİN!

Beyin dalgalarını kullanmaktan vazgeçen araştırmacılar, robotik kolların bacak ve ayaklarda bulunan sensörler yardımıyla kontrol edilmesini sağlamış. Örneğin robotik kolunuzla yumruk yapmak için ayak parmaklarınızı bükmeniz yeterli.

Genelde otururken kullanmak üzere tasarlanmış bu robotik kollar, henüz yürürken kullanamasanız bile ayakta dururken de kullanmanız mümkün görünüyor.

AYNI ANDA BİRÇOK İŞİ YAPANLAR İÇİN BULUNMAZ NİMET

Metalimbs projesi belki aynı anda birçok işi yapan insanlar için bir kurtarıcı haline gelebilir. Belki de biyonik protezler konusuna bambaşka bir çözüm üretmiş olabilir.

Geliştirilmeye devam edilen bu teknolojinin nerelerde kullanılacağı veya hayatımıza ne zaman gireceği henüz belli olmasa da insanların dört kola sahip olduğu bir gelecek çok uzakta görünmüyor.