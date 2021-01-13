Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı
Büyük tartışma yaratan WhatsApp güncellemesi sonrasında ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. 4 milyon takipçisi bulunan hesabı kapatan Facebook, kararın "nihai" olduğunu ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.
Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.
4 MİLYONLUK HESAP DEVRE DIŞI
Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.
EK BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK
Haberde Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.