Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

Büyük tartışma yaratan WhatsApp güncellemesi sonrasında ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. 4 milyon takipçisi bulunan hesabı kapatan Facebook, kararın "nihai" olduğunu ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.