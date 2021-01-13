Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

13.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:18
Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

Büyük tartışma yaratan WhatsApp güncellemesi sonrasında ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. 4 milyon takipçisi bulunan hesabı kapatan Facebook, kararın "nihai" olduğunu ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.

4 MİLYONLUK HESAP DEVRE DIŞI

Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı

EK BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK

Haberde Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Eser Yenenler Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 08:52:20. #1.14#
title