Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı protestolara rağmen annesinin doğum gününü kutladı
Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisine yönelik artan tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolara rağmen annesi Kraliçe Sirikit Kitiyakara ? 88. doğum gününü kutladı.
13.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:14
Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisine yönelik artan tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolara rağmen annesi Kraliçe Sirikit Kitiyakara ? 88. doğum gününü kutladı.
Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn gündemden düşmüyor. Rama X olarak bilinen Tayland Kralı Vajiralongkorn'a yönelik tepkiler nedeniyle ülkede binlerce kişi protesto düzenlerken, Vajiralongkorn Kraliçe'nin 88. doğum gününü kutladı. Tartışmalı lider, koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya girerek gündem olmuştu. Protestolara rağmen Kral, Kraliçe annesi Sirikit Kitiyakara'nın 88. Yaş gününü kutladı.
Kaynak: DHA