Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı protestolara rağmen annesinin doğum gününü kutladı Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisine yönelik artan tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolara rağmen annesi Kraliçe Sirikit Kitiyakara ? 88. doğum gününü kutladı.

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisine yönelik artan tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolara rağmen annesi Kraliçe Sirikit Kitiyakara ? 88. doğum gününü kutladı. Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn gündemden düşmüyor. Rama X olarak bilinen Tayland Kralı Vajiralongkorn'a yönelik tepkiler nedeniyle ülkede binlerce kişi protesto düzenlerken, Vaji­ra­long­korn Kraliçe'nin 88. doğum gününü kutladı. Tartışmalı lider, koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya girerek gündem olmuştu. Protestolara rağmen Kral, Kraliçe annesi Sirikit Kitiyakara'nın 88. Yaş gününü kutladı.

Kaynak: DHA