Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü

Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Endonezya'da tatbikat sırasında kaybolan ve dünyanın kurtarılması için seferber olduğu denizaltıdan kötü haber geldi. Ordu adına açıklama yapan kaynaklar denizaltının üç parçaya ayrılarak battığını ve içindeki 53 mürettebatın da öldüğünü aktardı.

Geçtiğimiz günlerde askeri tatbikatta esnasında iletişimin kesildiği Endonezya denizaltısının akıbeti belli oldu. Yapılan resmi açıklamada denizaltının üç parçaya ayrıldığı 53 mürettebatın öldüğü bilgisi yer aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAYBOLMUŞTU

Alman yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin Çarşamba günü Bali adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğü sırada kaybolduğu açıklanmıştı. Dün, kayıp denizaltının battığı duyurulmuş, denizaltının bazı parçaları bulunmuştu.

"TÜM MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ"

Bugün yapılan resmi açıklama ile denizaltının battığı kesinleşti, tüm mürettebatın hayatını kaybettiği belli oldu. Ordu adına açıklamalarda bulunan Marshal Hadi Tjahjanto "Elimizdeki kanıtlar ışığında denizaltının battığını, tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dedi.

DÜNYA SEFERBER OLMUŞTU

Kaybolan denizaltı için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Bu kapsamda Endonezya, komşu ülkelerden yardım istemişti.

Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye de Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunmuştu.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 15:31:37. #1.16#

title