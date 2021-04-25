Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü

Endonezya'da tatbikat sırasında kaybolan ve dünyanın kurtarılması için seferber olduğu denizaltıdan kötü haber geldi. Ordu adına açıklama yapan kaynaklar denizaltının üç parçaya ayrılarak battığını ve içindeki 53 mürettebatın da öldüğünü aktardı.