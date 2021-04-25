Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltıdan kötü haber! Battığı tespit edildi, 53 mürettebatın tamamı öldü
Endonezya'da tatbikat sırasında kaybolan ve dünyanın kurtarılması için seferber olduğu denizaltıdan kötü haber geldi. Ordu adına açıklama yapan kaynaklar denizaltının üç parçaya ayrılarak battığını ve içindeki 53 mürettebatın da öldüğünü aktardı.
Geçtiğimiz günlerde askeri tatbikatta esnasında iletişimin kesildiği Endonezya denizaltısının akıbeti belli oldu. Yapılan resmi açıklamada denizaltının üç parçaya ayrıldığı 53 mürettebatın öldüğü bilgisi yer aldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KAYBOLMUŞTU
Alman yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin Çarşamba günü Bali adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğü sırada kaybolduğu açıklanmıştı. Dün, kayıp denizaltının battığı duyurulmuş, denizaltının bazı parçaları bulunmuştu.
"TÜM MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ"
Bugün yapılan resmi açıklama ile denizaltının battığı kesinleşti, tüm mürettebatın hayatını kaybettiği belli oldu. Ordu adına açıklamalarda bulunan Marshal Hadi Tjahjanto "Elimizdeki kanıtlar ışığında denizaltının battığını, tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dedi.
DÜNYA SEFERBER OLMUŞTU
Kaybolan denizaltı için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Bu kapsamda Endonezya, komşu ülkelerden yardım istemişti.
Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye de Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunmuştu.