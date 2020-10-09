Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı Japonya'da açılıyor
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Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı Japonya'da açılıyor

09.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:58
Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı Japonya'da açılıyor

Japonya'da dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeli tema parkınnda görücüye çıktı Dev Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi.

Japonya'da dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeli tema parkınnda görücüye çıktı Dev Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi.

Japonya'nın Awaji adasında yaz başında açılması planlanan tema parkı Nijigen no Mori Park'ın açılışı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi. Yeniden ziyarete açılması planan parkta, dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeliyle tanıtımını gerçekleştirdi. İlerleyen günlerde kapılarını ziyaretçilerine açmayı hedefleyen tema parkın 500 binden fazla kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Parkta yer alan Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu kaydedildi.


- Japonya
Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı Japonya'da açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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