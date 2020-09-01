Dünyanın en zenginleri belli oldu! Dünyanın en zenginleri kimler? Dünyanın en zengin kadını kim?
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Dünyanın en zenginleri belli oldu! Dünyanın en zenginleri kimler? Dünyanın en zengin kadını kim?

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre belirlenen idünyanın en zenginler isimleri arasında kimler var? Dünyanın en zenginleri arasında Türk var mı? Dünyanın en zengin kadını kim?

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Dünyanın en zenginleri kimler? Dünyanın en zengin kadını kim?
01.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:05

Geçtiğimiz günlerde insan beynini bilgisayara bağlayan teknoloji Neuralink'i tanıtan Tesla ve SpaceX şirketlerinin dahi CEO'su Elon Musk, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg gibi isimler listede yer almaktadır.

FACEBOOK KURUCUSU MARK ZUCKERBERG KAÇINCI SIRADA?

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i Zuckerberg ise 110.8 milyar dolar ile Musk'ın ardından dördüncü sırada geliyor.

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Dünyanın en zenginleri kimler? Dünyanın en zengin kadını kim?

DÜNYANIN EN ZENGİN 3. İSMİ KİM?

Tesla hisselerinin artışının devam etmesi, Elon Musk'ın kişisel servetini de 115 milyar dolara ulaştırmış durumda. 202 milyar dolar servetiyle Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengini listesinde yer alıyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI KİM?

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dünyanın en zengin kadını oldu. Scott, Bezos ile boşandığı dönemde Amazon.com Inc.'in yüzde 4 hissesini almıştı. Bu hisselerin güncel değeri 66.4 milyar dolar civarında bulunuyor.

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