Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar
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Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı.

18.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:49
Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar

'un kurucusu ve dünyanın en zengin kişisi olan iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı.


Pazartesi günü hesabından yaptığı açıklamada Bezos, yaz aylarından itibaren konuyla ilgili çalışan bilim insanlarına, aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu fondan hibe verilmeye başlanacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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