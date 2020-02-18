Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar

18.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:49

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı.



Pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada Bezos, yaz aylarından itibaren konuyla ilgili çalışan bilim insanlarına, aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu fondan hibe verilmeye başlanacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle