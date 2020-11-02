Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu

02.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:51
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu

Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Mardin'in Derik ilçesi Dere köyünde yaşayan, dünyanın en uzun insanı ünvanına sahip Sultan Kösen korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Kösen, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kösen yaptığı açıklamada, "Taburcu oldum şu an evdeyim. Enfeksiyon kapmıştım, atlattım" dedi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

En büyük hayali AFAD'la gerçek oldu
En büyük hayali AFAD'la gerçek oldu
Alman uzman: Koronavirüs bağışıklığı uzun sürmüyor
Alman uzman: Koronavirüs bağışıklığı uzun sürmüyor
Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır'dan ekipler deprem bölgesine sevk edildi
Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır'dan ekipler deprem bölgesine sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Danla Bilic Şafak Sezer Demet Özdemir
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 09:53:06. #1.15#
title