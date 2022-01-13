KAHRAMANMARAŞ (Haberler.com) - Dünyanın en saçma binası nerede? sorusu yıkım çalışmalarının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Kahramanmaraş'ta bulunan "Dünyanın en saçma binası" nerede? Dünyanın en saçma binası neden saçma? Dünyanın en saçma binası yıkıldı mı? Detaylar haberimizde...

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEREDE?

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bulunan dünyanın en saçma binası 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin çoğu noktasından görülebilmektedir.

dünyanın en saçma binası

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEDEN SAÇMA?

Google tarafından dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilmesi üzerine dünyanın bilinen en saçma binası unvanına sahip olan Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bulunan sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin çoğu noktasından görülebilen bina, yüzde 60'lık atıl durumuyla da birçok insan tarafından dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilmektedir. Bu görüşe katılmayanlar da bulunmaktadır.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILDI MI?

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları 3 ay sürecek.

Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve meydan yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da "Dünyanın en saçma binası" ve "Dünyanın en ucube binası" olarak çıkan yapının yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare İş Merkezi olarak inşa edildiğini ancak sürekli tartışma konusu olduğunu belirtti.

Binanın fonksiyonel olmadığını ve diğer yapıların siluetini bozduğunu anlatan Güngör, tarihi dokuyla da uyumlu olmaması gibi nedenlerle hep eleştirildiğine işaret etti.

Yapının dönüştürülmesi, daha fonksiyonel hale getirilmesi veya cephe iyileştirmesi için inceleme başlattıklarını anlatan Güngör, yaptıkları ankette yıkılıp dönüştürülmesi fikrinin öne çıktığını söyledi.

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