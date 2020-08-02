Dünyanın en pahalı arabasını aldı! Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı! Sadece 10 tane üretilmişti...

Juventus formasıyla İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9.5 milyon Euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci (110) satın aldı. Portekizli yıldız, geçen sene de sadece 1 adet üretilen Bugatti La Voiture Noure'ye 2021'de kavuşabilecek. Sadece 10 tane üretilen bu model saatte 380 km hız yapabiliyor, 60 km'ye 2.4 saniyede çıkıyor.





Kaynak: Snob Magazin