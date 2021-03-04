Dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları
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Dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları

04.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:31
Dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları

En pahalı arabalar fiyat etiketlerinden daha fazlasıdır; onlar icatlar, soylular, yapımcıları için titizlikle üretilmiş vasiyetler ve gerçekten aklımızı koyarsak, yapabileceklerimiz için hayranlık uyandıran ilhamlar. İşte dünyanın en pahalı arabası! 2021'in en pahalı arabaları

DÜNYANIN EN PAHALI ARABALARI

Tüm zamanların en pahalı arabası, 70.000.000 $ 'a özel olarak açık artırmaya çıkarılan ve onu şimdiye kadar satılan en pahalı otomobil yapan tarihi bir yarış arabası olan 1963 Ferrari 250 GTO'dur. İkinci yarışmacı, bir müzayedede 18.000.000 doların biraz altında satılan bir Pagani Zonda özel baskısıdır.

15. Maserati MC20: 200.000 Dolar

14. Bentley Flying Spur Hız: 215.000 Dolar

13. Aston Martin Lagonda EV: 250.000 Dolar

12. Rolls Royce Ghost: 315.000 Dolar

11. Ferrari SF90 Stradale: 625.000 Dolar

10. Aston Martin Valhalla: 1.300.000 Dolar

9. Mercedes AMG One: 2.700.000 Dolar

8. Koenigsegg Jesko: 3.000.000 Dolar

7. Gordon Murray T.50: 3.080.000 ABD Doları

6. Bugatti Chiron Super Sport 300+: 5.740.000 $

5. Bugatti Divo: 6.000.000 Dolar

4 Bugatti Centodieci9.000.000 Dolar

3. Pagani Zonda HP Barchetta: 17.600.000 Dolar

2. Bugatti La Voiture Noire: 18.700.000 Dolar

1. 1963 Ferrari 250 GTO: 70.000.000 Dolar

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