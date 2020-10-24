Dünyanın en 'iyi' kötü filmi

Tekmoloji, eleştirmenlerce 'dünyanın gelmiş geçmiş en kötü filmi' kabul edilen The Room filmini ve yaratım sürecini anlattı.

The Room filmi bir çok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en kötü filmi. Hatta o kadar kötü ki O'na"Kötü Filmlerin Yurttaş Kane'i" deniyor. Ama 2003 yılında çekilen film, aradan geçen 17 seneye rağmen hala binlerce insan tarafından izleniyor hem de defalarca. Üstelik filmi izleyenler arasında tanınmış komedyen, yazar, gazeteci ve çoğu yüksek eğitimli kişiler de var.