Dünyanın en 'iyi' kötü filmi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en 'iyi' kötü filmi

24.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:46

Tekmoloji, eleştirmenlerce 'dünyanın gelmiş geçmiş en kötü filmi' kabul edilen The Room filmini ve yaratım sürecini anlattı.

The Room filmi bir çok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en kötü filmi. Hatta o kadar kötü ki O'na"Kötü Filmlerin Yurttaş Kane'i" deniyor. Ama 2003 yılında çekilen film, aradan geçen 17 seneye rağmen hala binlerce insan tarafından izleniyor hem de defalarca. Üstelik filmi izleyenler arasında tanınmış komedyen, yazar, gazeteci ve çoğu yüksek eğitimli kişiler de var.

Dünyanın en 'iyi' kötü filmi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Türkan Şoray Hakan Taşıyan Oktay Kaynarca Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Denizli Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en 'iyi' kötü filmi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:46:36. #1.14#
title