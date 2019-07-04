Dünyanın En Hızlı Otomobili Olacak SSC Tuatara'nın Üretimine Başlandı

Bugatti, dünyanın en hızlı otomobili ünvanını aldığında ünvanın önceki sahibi olan SSC bu durumdan pek de gocunmuşa benzemiyordu. Zira 1350 hp Tuatara ilk ortaya çıktığında firma bir geri dönüş yapacak gibi duruyordu ancak SSC yola, MIA modeli ile devam etmeye karar verdi.

Geçtiğimiz yıl geri dönen Tuatara, şimdi en hızlı otomobil mücadelesinde yeni bir raunt başlayacağını gösteriyor.

Geçen hafta yapılan açıklamaya göre, SSC'nin Richland, Washington'daki fabrikasında üretim çalışmaları birkaç aydır devam ediyor. Geçen yılın üretim öncesi tanıtımından sonra çalışmalar başlayan tesiste, ara birleştirme sistemlerinin testleri tamamlandı ve izinleri alındı. Firmadan gelen bilgilere göre resmi olarak üretilen ilk model, bu yılın 3. çeyreğinde sahibine kavuşacak.

Tuatara, 5.9 litrelik ikiz turbo flat plane kranklı V8 motora sahip. Bu motor, Nelson Racing Motorları ile işbirliğiyle geliştirildi. Motorun üstünde parlak turuncu ile 1.3 megawatts yazıyor. Yani araç, 1750 beygir güce ulaşabilen bir motora sahip. Aracın CIMA-7 ileri manuel vitesini 50 milisaniyede tepki veren robotize vites sistemi destekliyor. Zira bu kadar güçlü bir motoru boğmayı kimse istemiyor. Ayrıca bu sistem sayesinde aracın hızlanma ve yavaşlaması çok daha akıcı oluyor.

Kanatları eksik bir savaş uçağına benzeyen Tuatara, özellikle arka tarafını epey süslemiş durumda. Rüzgarlıklar, kuyruklar ve yeni desenlerle dolu arka kısım oldukça görkemli duruyor. Karbon monokok üstüne yerleştirilen karbon fiber kaplama, aracın ağırlığını 1247 kilograma kadar indiriyor.

Kelebek modeli kapılarını açıp aracın içine binenlerin karşısına dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı konsol çıkıyor. Üç kameralı sistem aracın kör noktası olmamasını sağlarken, kıvrımlı ön cam da yolun net olarak görülebilmesine yardımcı oluyor.

Geçen yıl yapılan tanıtımda 483 km/s hızdan bahseden SSC, aracında yeni aktif aeordinamik sistem, aktif süspansiyon ve çoklu sürüş modu bulunan elektronik yapıyı kullanıyor.

SSC, Tuatara hakkında ileride daha fazla detay açıklayacaktır.