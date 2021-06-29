Dünyanın En Hafif Oyun Kulaklığı Logitech G G335 Türkiye'de
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Dünyanın En Hafif Oyun Kulaklığı Logitech G G335 Türkiye'de

Dünyanın En Hafif Oyun Kulaklığı Logitech G G335 Türkiye'de
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Logitech G, bugüne kadar ürettiği en hafif oyuncu kulaklığı olan G335 modelini duyurdu.

Logitech G, bugüne kadar ürettiği en hafif oyuncu kulaklığı olan G335 modelini duyurdu. Hem özellikleri hem de renk çeşitleriyle dikkatleri üzerine çeken ürün, 240 gram ağırlığıyla piyasadaki en hafif oyuncu kulaklığı konumunda.

Daha konforlu bir oyun deneyimi için ince bir yapıda tasarlanan Logitech G G335, ayarlanabilir askılı kafa bandı tasarımı ve yumuşak dokulu kumaş kulak yastığı malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda ekstra rahatlık sunuyor.

Kulaklığın Discord Sertifikalı Mikrofonu, Ortam Gürültüsünü Azaltıyor

Logitech G G335, 3,5mm ses jakı aracılığıyla neredeyse tüm oyun platformlarında kullanım için kolay "tak ve çalıştır" özelliklerine sahip. Doğrudan kulaklığın üzerinde bulunan ses kontrol kadranı ve yukarı kaldırıldığında sesi otomatik kapatan bir mikrofon, oyuncuların dikkatlerini dağıtmadan kendilerini oyuna vermelerini sağlıyor.

Kulaklığın Discord Sertifikalı mikrofonu, ortam gürültüsünü azaltıyor. Böylece sesin daha iyi iletilmesini sağlıyor. Siyah, Beyaz ve Mint (Yeşil) renklerine sahip olan Logitech G G335, kullanıcılara oyun alanlarını özelleştirmek ve kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.

Logitech G G335, Malzeme Kalitesi Sayesinde Ekstra Rahatlık Sunuyor

Peki, Logitech G335 modelinin Türkiye fiyatı ne kadar? Tamamen konforlu bir oyun deneyimi için tasarlanan kulaklık, yurtdışında 70 dolardan (Yaklaşık 611 TL) alıcı buluyor. Ürünün ülkemizde ne kadar bir meblağa satılacağı ise henüz açıklanmadı, ancak fiyat resmiyet kazandığı takdirde sizleri paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Diğer ürünler için ziyaret edebilirsiniz.

Logitech G335 modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bekliyoruz.

Dilerseniz, 500 TL altı en iyi oyuncu kulaklığı önerilerimiz için ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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