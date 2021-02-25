Dünyanın en güzel kadını kimdir? İşte dünyanın en güzel kadınları

Çok eski zamanlardan beri, güzelliğin tanımı gelişmeye devam etti.İşleriyle veya auralarıyla sihir yaratan dünyanın en güzel 50 kadınının bir listesini derledik. Yine de, güzelliğin bir kişinin fiziksel özelliklerinden kesinlikle daha fazlası olduğunu unutmamalıyız. Ruhunuzun içinden gelen bir şey. O sizin içinizden parlayan ışıktır ve kişiliğinizdedir. Bu yüzden bayanlar, lütfen güzelliği fiziksel görünüşünüz kadar sığ bir şeyle karıştırmayın. Olduğun gibi güzelsiniz.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI KİMDİR?

1. Zozibini Tunzi

2. Bella Hadid

3. Deepika Padukone

4. Scarlett Johansson

5. Blake Lively

6. Angelina Jolie

7. Halle Berry

8. Aishwarya Rai Bachchan

9. Beyonce Knowles

10. Priyanka Chopra

11. Gal Gadot

12. Emma Watson

13. Kat Dennings

14. Sofia Vergara

15. Emily Ratajkowski

16. Jourdan Dunn

17. Emilia Clarke

18. Mahira Han

19. Rachel McAdams

20. Anne Hathaway

21. Lana Del Rey

22. Rihanna

23. Lupita Nyong'o

24. Cobie Smulders

25. Mila Kunis

26. Raniah Al Abdullah

27. Anastasia Luppova

28. Nina Dobrev

29. Irina Shayk

30. Sobhita Dhulipala

31. Jameela Jamil

32. Keira Knightley

33. Allison Williams

34. Miranda Kerr

35. Alexandra Daddario

36. Cate Blanchett

37. Jennifer Lawrence

38. Zoe Kravitz

39. Marion Cotillard

40. Amanda Seyfried

41. Adriana Lima

42. Nathalie Emmanuel

43. Taylor Hill

44. Kristen Stewart

45. Zooey Deschanel

46. ??Shay Mitchell

47. Natalie Portman

48. Nazanin Boniadi

49. Penelope Cruz

50. Emma Stone

51. Margot Robbie

52. Jessica Jung

Ramazan Eles/Haberler.com