Dünyanın en güzel kadını kimdir? İşte dünyanın en güzel kadınları
Dünyanın en güzel kadını kimdir? İşte bugün bulundukları yere ulaşmak için çok çalışan bu en güzel kadınların listesi.
Çok eski zamanlardan beri, güzelliğin tanımı gelişmeye devam etti.İşleriyle veya auralarıyla sihir yaratan dünyanın en güzel 50 kadınının bir listesini derledik. Yine de, güzelliğin bir kişinin fiziksel özelliklerinden kesinlikle daha fazlası olduğunu unutmamalıyız. Ruhunuzun içinden gelen bir şey. O sizin içinizden parlayan ışıktır ve kişiliğinizdedir. Bu yüzden bayanlar, lütfen güzelliği fiziksel görünüşünüz kadar sığ bir şeyle karıştırmayın. Olduğun gibi güzelsiniz.
DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI KİMDİR?
1. Zozibini Tunzi
2. Bella Hadid
3. Deepika Padukone
4. Scarlett Johansson
5. Blake Lively
6. Angelina Jolie
7. Halle Berry
8. Aishwarya Rai Bachchan
9. Beyonce Knowles
10. Priyanka Chopra
11. Gal Gadot
12. Emma Watson
13. Kat Dennings
14. Sofia Vergara
15. Emily Ratajkowski
16. Jourdan Dunn
17. Emilia Clarke
18. Mahira Han
19. Rachel McAdams
20. Anne Hathaway
21. Lana Del Rey
22. Rihanna
23. Lupita Nyong'o
24. Cobie Smulders
25. Mila Kunis
26. Raniah Al Abdullah
27. Anastasia Luppova
28. Nina Dobrev
29. Irina Shayk
30. Sobhita Dhulipala
31. Jameela Jamil
32. Keira Knightley
33. Allison Williams
34. Miranda Kerr
35. Alexandra Daddario
36. Cate Blanchett
37. Jennifer Lawrence
38. Zoe Kravitz
39. Marion Cotillard
40. Amanda Seyfried
41. Adriana Lima
42. Nathalie Emmanuel
43. Taylor Hill
44. Kristen Stewart
45. Zooey Deschanel
46. ??Shay Mitchell
47. Natalie Portman
48. Nazanin Boniadi
49. Penelope Cruz
50. Emma Stone
51. Margot Robbie
52. Jessica Jung
Ramazan Eles/Haberler.com