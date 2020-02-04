: Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu

04.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:02

Amerika merkezli internet sitesi Top Beauty World, dünyanın en güzel 100 kadını ile en yakışıklı 100 erkeğini belirledi. Dünya starlarının yer aldığı listede Hande Erçel ve Çağatay Ulusoy listede üst sıralarda yer aldı.

HANDE 5. SIRADA, ÇAĞATAY 3. SIRADA

Takvim'de yer alan habere göre: Kadınlarda; Hande Erçel 5., Tuba Büyüküstün 27., Fahriye Evcen 60. ve Demet Özdemir ise 85. seçildi. Erkeklerde de Çağatay Ulusoy 3., Kıvanç Tatlıtuğ 17., Barış Arduç 65., Can Yaman 47., Burak Özçivit ise 84. seçildi.

Güzel oyuncu Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre sonra final yapan Azize dizisinde başrol oynamıştı.

ÇAĞATAY'IN HAYRANLARI ASKERİYEDE DE YALNIZ BIRAKMADI

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanmıştı. Ankara'da vatani görevini yapan oyuncunun hayranları, sevgisini burada da belli etmek için birliği telefon yağmuruna tutmuştu.

Kaynak: Diğer

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