"Oyun" deyip geçmeyin! Danimarkalı espor oyuncusunun kazandığı para dudak uçuklattı
N0tail kullanıcı adlı profesyonel espor oyuncusu Johan Sundstein, espor tarihinin en çok kazanan oyuncusu olarak yer almaktadır. Danimarkalı espor oyuncusunun kariyeri boyunca kazandığı parayı duyanların dudağı uçukladı.
Valve tarafından geliştirilen MOBA türü strateji oyunu olan Dota 2 oyununda profesyonel espor oyuncusu olan N0tail, OG Esports takımında oynamaktadır. Geçtiğimiz sene ise oynadığı takımın kaptanlık görevine atanmıştı.
Johan "N0tail" Sundstein, Dota 2'de katıldığı 130 turnuvadan yaklaşık 7,1 milyon dolar kazanarak dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu olmuştur. 2015 yılında OG Esports takımına katıldı ve yıllık kazancını yüzbinlerce dolara yükseltti.
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28 yaşındaki Danimarkalı profesyonel espor oyuncusu N0tail, 17 yaşında katıldığı ilk turnuvadan 7 bin dolarlık ödülle ayrılırken ilerleyen senelerde on binlerce dolar, bir sonraki yıllarda ise yüz binlerce dolar kazandı. 24 ve 25 yaşlarında ise 5,4 milyon dolar kazandı.
2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen The International 2018 – 2019 turnuvalarında OG Esports takımını birinciliğe yükselterek toplamda 26,8 milyon dolarlık ödülü kazanmıştı. Ayrıca tek bir turnuvadan kazandığı en büyük ödül ise 3,1 milyon dolardı ve 17 yaşına gelmeden önce katıldığı 7 turnuvadan 7 bin dolar kazandı.
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