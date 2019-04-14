Dünyanın En Büyük Uçağı Test Uçuşunu Yaptı

– Stratolaunch tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük uçağı, 150 dakika süren test uçuşunu tamamladı.

Stratolaunch şirketinin ürettiği ve dünya yörüngesine uydu bırakmak için tasarlanan dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı. Uçuş dün ABD'nin California eyaletinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük uçağı unvanına sahip olan uçağın kanat genişliğinin 117 metre, ağırlığının ise 226 ton olduğu belirtildi. 6 adet Boeing 747 motoru kullanan uçak, 5 bin 182 metre irtifaya çıkabilirken; saatte 304 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: DHA