Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev sahipliği yaptı

03.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:28

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM), sıra dışı bir etkinliğe imza attı.



Tüm dünyada aynı anda başlayan "Global Game Jam" (GGJ), bu yıl ilk kez yedi üniversitenin işbirliği ile HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



GGJ'nin teması bu kez "onarım" oldu



Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam ile her yıl binlerce oyun geliştiriliyor. Türkiye'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Gaziantep'te gerçekleşen GGJ'nin Gaziantep ayağına ev sahipliği yapan HKÜ, oyun sektöründeki teknoloji üretkenliğinin önünün açılmasını amaçlıyor.



2018 yılından itibaren Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesine ev sahipliğinde gerçekleştirilen GGJ'nin bu kez teması "Onarım" oldu. Oyun geliştiriciler bir araya gelerek belirlenen temaya göre çeşitli oyunlar geliştirdi.



80 kişi, 16 takım, 12 oyun



Profesyonel oyun geliştiricilerden eğitimcilere, sanatçılardan oyun tasarımcılarına kadar farklı uzmanlıklara sahip değişik alanlardan ve her türlü tecrübe seviyesinden katılımcılara açık olan Global Game Jam'e ilk olarak "Oyun Sanatı Paneli" ile başladı. Alanında uzman mentörler eşliğinde gerçekleşen, dayanışma ve işbirliğinin ön plana çıktığı etkinlikte, 80 kişiden oluşan 16 takım tarafından 12 oyun üretildi. Profesyonel kişilerin, iş hayatlarında yaptıkları ve kullandıkları birkaç oyunun uygulamalı olarak gösterildiği etkinlikte katılımcılar, sahip oldukları yetkinlikleri ne yönde geliştirmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi oldu.



Oyun geliştiriciler, uykusuz 48 saatin sonunda üretilen oyunların sunumlarını yaptı. Sunum programına katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, bu sene katılımcı sayısının yoğun olduğunu ve etkinlik sonunda 12 oyunun üretildiğini söyledi. Oyun geliştiricileri tek tek tebrik eden Sözen, program sonunda tüm katılımcılar ile toplu fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA