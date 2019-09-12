Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi: 70 milyon yıl önce yaşayan 'Buzların Ejderhası' F-16 boyutunda

12.09.2019 23:15

Kanada'da bulunan 70 yıl öncesine ait fosiller üzerinde yapılan çalışmalar, dünyanın en büyük kuşu Cryodrakon'u ortaya çıkardı. Adı Buzların Ejderhası anlamına gelen uçan sürüngenin kanat açıklığı bir F-16 savaş uçağıyla aynı.



Teruzor olarak bilinen nesli tükenmiş uçan sürüngen türünden olan Cryodrakon, Tebeşir Dönemi olarak da anılan Kretase Dönemi'nde yaşıyordu. 200 kilogramı aşkın bir ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen 'Buzların Ejderhası' kanat açıklığı ise 10 metreye ulaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle