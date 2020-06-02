Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, 3 ay aradan sonra yeniden kapılarını açtı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, 3 ay aradan sonra yeniden kapılarını açtı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında 3 aydır ziyarete kapalı olan Ahlat'taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşme süreci kapsamında yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mezarlıkta yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, bir taraftan da ot temizleme çalışmaları sürüyor.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYUYORLAR

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler, yürüyüş yollarına çakılan sosyal mesafe uyarı levhalarını da dikkate alarak mezarlığı geziyor.

"HEPSİ BİZİM DEĞERİMİZDİR"

Mezarlık ziyaretçilerinden Nedim Karataş, kısa bir aradan sonra tekrardan tarihi mekanları ve ören yerlerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karataş, "Korona virüsten dolayı belli bir süre Selçuklu Mezarlığı ve tarihi eserlerimiz kapalıydı. Salgından dolayı dışarı çıkamıyorduk. Normalleşme süreciyle birlikte bugün ziyarete açılan Selçuklu Mezarlığını dolaştım. Herkesin gelip görmesi gereken çok güzel bir yer. Burayı gezerken de sosyal mesafeyi koruyarak alanları gezmemiz gerekiyor. Bugün geldim burada dolaştım, çok güzel feyiz aldım. Misafirlerim vardı Mersin'den gelmişlerdi. Arkadaşları getirdim, güzel bir şekilde dolaştık. Gerçekten çok güzel, konum olarak çok güzel. Selçuklu Mezarlığımız olsun, tarihi kültürel yerlerimiz olsun hepsi bizim değerlerimizdir. Sosyal mesafeyi koruyarak güzel bir şekilde gezmemizi yapalım, tamamlayalım. Bu güzel yerleri dolaşırken de bu değerlere sahip çıkalım. Koruyalım, kollayalım zarar veren ya da vermeye çalışan insanları uyaralım" dedi.

Kaynak: İHA