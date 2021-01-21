Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'nde yangın

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'daki Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune şehrindeki Serum Institute of India'da yangın çıktı. Hindistan devlet televizyonu NDTV'nin haberine göre, "Dünyanın en büyük aşı üreticisi' olarak tanımlanan Serum Institute'deki yangının yapım aşamasındaki binada çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevkedildiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ifade edilirken, yetkililer Pune'deki tesiste çıkan yangında koronavirüs aşısı üretiminin etkilenmediğini belirtti. Yangına ilişkin ilk görüntülerde, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı