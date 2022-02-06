MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Dünyanın dört bir yanından gelen karavancılar Manavgat Sahilini temizliyor

ANTALYA - Youtuberlar Chris ve Marianne Fisher'in sosyal medyada gündeme getirdikleri Manavgat sahilleri ve Deniz Hayatı Koruma Merkezi'nin carettaları koruma çalışmalarını izleyen karavancılar soluğu Manavgat'ta alıp çevrede temizlik çalışma yapıyor. Konu ile ilgili konuşan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Marianne ve Chris Fisher'in yayınladıkları videolarımız sayesinde uluslararası tüm ülkelerden karavancılarımız DEKAFOK'u ziyaret için geliyor. Her gün yaptığımız gibi çöp çalışmalarını yine yapıyoruz" dedi.

DEKAFOK'un çalışmalarında yardımcı olmak üzere yurtdışından Manavgat'a gelen karavancılar günlük olarak sahilde çöp toplayıp DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde onarım çalışması yapıyor. Sahilde ve ırmak kenarında çöpleri toplayan karavancılar, plastik şişelerin kapaklarını ayrıca toplayıp engelliler için tekerlekli sandalye kampanyasına da destek oluyor.

"Global sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar"

Yayınlanan videoların dünyada ses getirdiğini vurgulayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Marianne ve Chris Fisher'in yayınladıkları videolarımız sayesinde uluslararası tüm ülkelerden karavancılarımız DEKAFOK'u ziyaret için geliyor. Her gün yaptığımız gibi çöp çalışmalarını yine yapıyoruz, bir aylığına üç aylığına gelip bize yardım ediyorlar ve bu global sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" diye konuştu

"Küresel bir problem"

İngiltere'den gelen karavancı Jim Tinley ise "Karavan topluluğunun bir üyesiyim, sosyal medyada izlediğim, Seher'in sahildeki çöpler gibi problemlerini çözmek için yardımcı olmak istedim. Buraya birçok karavancı geldi. Daha da fazlası gelecek. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bu küresel bir problem, sorun, doğal yaşamı korumaya ihtiyacımız var, özellikle Türkiye'de. Balıkçılar olsun, buraya gelen insanlar olsun sorumluluk almalı çöplerini evlerine geri götürmeli" şeklinde konuştu.