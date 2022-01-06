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İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldüRusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdiNyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttüJaponya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiPakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı.

Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü

Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildi

Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı

Dünyadan Haberler

Dünyadan Haberler

Dünyadan Haberler

Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

 Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

 Türk Devletleri Teşkilatı: 'Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz'

Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"

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