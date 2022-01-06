Dünyadan Haberler

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Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldüRusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdiNyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttüJaponya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiPakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı.
Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü
Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi
Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü
Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildi
Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı