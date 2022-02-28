Dünyadaki tüm nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur? Tahminler korkunç

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Son olarak Putin'in Rus nükleer caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesi yönündeki emrinin ardından nükleer silahların gücü ve etkisi de bir kez daha gündeme geldi.

DETAYLI BİR RAPOR HAZIRLADILAR

Mart 2019 yılında kadar dünya genelinde hazırlıklarının tamamlandığı tahmin edilen 15 bin nükleer bomba hakkında araştırma gerçekleştiren uzmanlar, yazdıkları detaylı raporu Youtube üzerinden dünya ile paylaştı.

4 BİN 500 KENTİ 13 BİN NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI YOK EDİYOR

Hazırlanan rapora göre dünyadaki 4 bin 500 şehri yok etmek için 13 bin nükleer savaş başlığı gerekiyor. Dünyada varlığı tahmin edilen 15 bin ve üzerindeki nükleer gücün patlaması durumunda ise en güçlü yanardağ Krakatoa'nın patlamasından 15 kat daha yıkıcı bir tahribat meydana geliyor.

PATLAMA OLURSA ATEŞ TOPU DÜNYAYI SARACAK

Dünya genelindeki tüm nükleer bombaların patlaması durumunda, büyük bir alev topu şehirleri ele geçiriyor. Bu patlama dalgasının ağaçlar, hayvanlar ve insanlar dahil olmak üzere önüne çıkan her şeyi yok edeceği belirtiliyor.

AMAZON YAĞMUR ORMANINA BOMBA ATILIRSA GÜNEY AMERİKA TEHLİKEDE

Raporda, bölgesel analizlere de yer verildi. Buna göre Amazon'daki yağmur ormanlarına olası bir nükleer bomba atılması durumunda Güney Amerika kıtasının alevler içerisinde kalacağı ifade edildi. Nükleer patlamanın çevresindeki her şeyi öldüreceği ve etrafı yaşanmaz hale getireceği aktarılıyor.