Dünyada huzur yok ama uzayda tatil yapmak mümkün, işte 3 günlük fiyatı

İnsanlık, gelişen teknolojiyle birlikte uzayın derinliklerini de keşfetmeyi aklına koymuş durumda. Turizm sektörü de bu keşfe ortak olmak isteyen sektörlerden. Bu nedenle uzay otellerinin devreye sokulması planlanıyor. İşte uzay otelleri hakkında merak edilenler.