Dünyada huzur yok ama uzayda tatil yapmak mümkün, işte 3 günlük fiyatı
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Dünyada huzur yok ama uzayda tatil yapmak mümkün, işte 3 günlük fiyatı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

İnsanlık, gelişen teknolojiyle birlikte uzayın derinliklerini de keşfetmeyi aklına koymuş durumda. Turizm sektörü de bu keşfe ortak olmak isteyen sektörlerden. Bu nedenle uzay otellerinin devreye sokulması planlanıyor. İşte uzay otelleri hakkında merak edilenler.

İnsanlığın bitmek bilmeyen keşfetme isteği uzaya kadar yükseldi. 1969 yılında Ay'da başlayan serüven bugün Mars semalarında helikopter uçurmaya kadar gidiyor.

Şimdi ise bambaşka bir uzay gündemi var: Uzay otelleri. İşte Uzay otelleri hakkında merak edilenler.

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Dünyada huzur yok ama uzayda tatil yapmak mümkün, işte 3 günlük fiyatı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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