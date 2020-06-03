Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı
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Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı Eşsiz güzellikteki Traian restorasyonun ardından görücüye çıkacağı günü bekliyor Restorasyonu tamamlanan Traian heykeli yakın zamanda görücüye çıkıyor DENİZLİ (İHA)-Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden...

03.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:56

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı

Eşsiz güzellikteki Traian restorasyonun ardından görücüye çıkacağı günü bekliyor

Restorasyonu tamamlanan Traian heykeli yakın zamanda görücüye çıkıyor

DENİZLİ - DENİZLİ (İHA)-Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında bulunan ve M.S. 113 yılına ait olduğu belirlenen 3 metre yüksekliğindeki Roma İmparatoru Traian heykeli yakın bir zamanda Hierapolis Arkeoloji Müzesinde sergilenecek. Heykelin üzerinde bulunan sembol ve özellikleri bakımından dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor.

Laodikya Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıl bulunan ve arkeoloji dünyasının eşsiz eserleri arasına eklenen Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus (Traian) heykeli sergileneceği günü heykeli dört gözle bekliyor.

Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülen kazılarda, geçtiğimiz yıl M.S. 113 yılında yapıldığı belirlenen Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus (Traian) ait 356 parçaya bölünmüş heykel bulundu. 3 metre boyunda olan ve üzerinde semboller bulunan heykelin özellikleri bakımından dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığı kaydedildi. Yanında elleri arkadan bağlı Dacialı düşman askerinin de tasvir edildiği Traian heykelinin, üzerinde zırh ve ayrıca düşmanlara karşı acımasız ancak dostlara karşı koruyucu, dostluk ve bereketi anlatan, sanatı koruyan ve güçlü bir imparator olduğunu anlatan simgeler bulunuyor.

"Traian hep savaşmıştır"

Şimşek, İmparator Traian'a ait heykelin antik kentte 15 yılda yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan en önemli eserler içinde olduğunu söyledi.

Şimşek, "İmparator Traian Heykeli yaklaşık 3 metreye yakın yükseklikte. Gerçekte imparatorun zırhlı yontusu çünkü imparator Traian M.S. 98 ve 117 yıllarında imparatorluk yapmıştır. Roma dünyasının Roma sınırlarını en genişe çıkartan imparatordur. Özellikle bu imparator zamanında kentin altın çağını yaşadığını biliyoruz. Daha sonra onun yerine gelen Hadrianus zamanında altın çağı yaşadığını biliyoruz. Traian hep savaşmıştır. Çok fazla heykeli yoktur. Günümüze kadar bulunan en detaylı, en kaliteli heykel olması yönüyle eğer ileride Denizli'de modern bir müze yapılırsa ki bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu heykeli dünyanın değişik yerlerinden görmeye gelecek turistlerin olacağını düşünüyorum" dedi.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı

Kaynak: İHA

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