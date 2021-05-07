Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması nedir? Dünyada en çok konuşulan diller 2021
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Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması nedir? Dünyada en çok konuşulan diller 2021

Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması nedir? Dünyada en çok konuşulan diller 2021
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması değişiklik göstermektedir. UNESCO tarafından yapılan güncel araştırmalar, dünyamızda binlerce dil kullanıldığına işaret ediyor. Bu dillerin bir kısmı gezegen genelinde diğerleri ise daha küçük bölgelerde kullanılıyor. Peki, dünyada en çok kullanılan diller hangileridir? Sizler için bu dilleri araştırdık ve 2021 Dünya dilleri sıralaması oluşturduk. İşte, dünyada en fazla kişi tarafından iletişim kurmak için başvurulan araçları derledik.

Dil, toplum ve toplumlararası iletişimi sağlayan doğal bir araçtır. Bu araçların her birinin kendine özgü kullanım alanları vardır. Dillerin kullanım oranı ise yayıldığı coğrafya başta olmak üzere farklı faktörlerden etkilenmektedir.

Dünyada En Çok Kullanılan Diller Hangileridir?

İngilizce, dünyanın çoğu bölgesinde ortak dil olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple de dünya üzerinde en çok kullanılan dil olduğuna dair yaygın bir yanlış bulunur. Oysa, dünya dilleri sıralamasına bakıldığında İngilizcenin 2. sırada yer aldığı görülüyor. Bu listenin ilk sırasını ise Çince alıyor.

Çincenin dünya genelinde en fazla konuşulan dil olmasının temel sebebi Çin'in en kalabalık nüfusa sahip ülke olmasıdır. Bu dil, yapısı ve alfabesiyle Doğu Asya ülkeleri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Çin alfabesi kendine özgü bir yazı sistemi kullanmaktadır. Bu bağlamda, dile ait her bir kelime için bir karaktere yer verilir. Ülkede iyi eğitim görmüş bir bireyin ortalama 6.000 karakter bildiği görülmektedir.

İngilizce, günümüz dünyasında küresel bir dil olarak kabul ediliyor. Çok sayıda ülkenin resmi olan İngilizce, Birleşmiş Milletlerin de resmi dilidir. Bu dil, resmi olarak kullanılmayan ülkelerin çoğunda da yabancı dil olarak öğretilir. Türkiye de İngilizcenin 2. dil olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır.

2021 Dünya Dilleri Sıralaması

2020 UNESCO verileri incelendiğinde dünyada en fazla kullanılan dillerin Çince ve İngilizce olduğu görülmektedir. Dünya dilleri sıralamasına giren Arapça ve Hintçe bu başarıyı ülke nüfuslarına borçludur. Malayca da, dünyada dağılım gösteren Malezyalılar tarafından farklı coğrafyalara dağılmayı başarmış ve yaygın bir dil haline gelmiştir. Çok konuşulan diller sıralaması ise aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

1. Çince

2. İngilizce

3. İspanyolca

4. Hintçe

5. Arapça

6. Rusça

7. Malayca

8. Bengalce

9. Portekizce

10. Fransızca

Dünya'da Kaç Tane Dil Var?

Dünya üzerinde tahminen 7 binden fazla dil bulunmaktadır. Ancak bundan önce de dünya üzerinde yine birçok farklı dil bulunmuş ve zamanla yok olmuşlardır. Maalesef ki kullanılmayan dinlerin yani konuşulmayan iletişim sırasında ihtiyaç duyulmayan dillerin yok olması kaçınılmazdır. Bu sebeple şu dönemde dünya üzerinde bulunan 7 binden fazla dilin zamanla yok olacağı bir gerçektir. Her dil kendi içerisinde farklı özellikleri ayrılır. Aynı zamanda her dilin kendisine ait farklı kuralları bulunmaktadır ve bunların yanında tabii ki her dilin bir milleti vardır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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