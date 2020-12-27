Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte

27.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:00
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte

Sevilen sanatçı Lana Del Rey, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, sargılı kolu ve aldığı kilolarıyla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Lana Del Rey son dönemde aldığı kilolarıyla gündeme düştü. 35 yaşındaki sanatçının son halini görenler gözlerine inanamıyor.

ALDIĞI KİLOLAR VE KOLUNDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Dünya çapında birçok hiti olan Lana Del Rey'in kolunun sargılı olmasıyla ve aldığı kilolarla görüntülenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

SEVGİLİSİYLE FLÖRT UYGULAMASI YOLUYLA TANIŞMIŞTI

Lana Del Rey, 31 yaşındaki müzisyen Clayton Johnson ile bu yılın başlarında bir flört uygulamasıyla tanıştıktan sonra nişanlandığını açıklamıştı.

İşte Lana Del Rey'in son hali;

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı, aldığı kilolarla başı dertte
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