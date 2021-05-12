Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu

İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumunda oluşan renk şöleni ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu

ANTALYA - Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumunda oluşan renk şöleni ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumunda oluşturduğu eşsiz renk şöleni ile birlikte havadan görüntülendi. Güneşin doğuşuyla birlikte oluşan kırmızı ve sarı tonlarının, gökyüzü mavisiyle karıştığı anlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün doğumu ile birlikte denize girenler ve köpeklerini yürüyüşe çıkartan insanlarda görüntülendi.

Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu
Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu
Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu
Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Tarkan Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Diego Serdar Aziz Samet Aybaba Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 01:46:39. #1.14#

title