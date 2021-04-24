Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
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Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu

Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Digital Underground'un kurucularından Chopmaster J, grup üyelerinden Shock G, otel odasında ölü bulundu. Ölümüyle sevenlerini yıkan rapçinin kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Hip hop camiası DMX ve Black Rob'ın ardından şimdi de Shock G'nin otel odasında ölü bulunmasıyla büyük bir yıkım yaşıyor. Tupac'ı rap dünyasına armağan eden kişi olarak bilinen Shock G'nin ölümü çevresinde adeta şok etkisi yarattı.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Digital Underground'ın kurucu ortağı Chopmaster J, Instagram'dan yaptığı duyuruda Shock G'nin ölüm haberini verdi. Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J,"34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" yazdı.

Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu

BAŞARILARIYLA TANINDI

Asıl adı Gregory Jacobs olan Shock G'nin ölümü sosyal medyada derin bir etki yarattı. 1987 yılında gerçek adı Jimi Dright olan Chopmaster J ile Digital Underground'ı kuran Shock G, özellikle Tupac'a şans veren isim olarak tanındı. Bu nedenle de büyük itibar gördü. Grubun en başarılı şarkısı ise 1990'da yayınlanan "The Humpty Dance" olmuştu.

Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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