Dünyaca ünlü rapçi, Amerikan güreşi oyununda yer alacağını duyurdu

Gerçek adı Colson Baker olan dünyaca ünlü rapçi Machine Gun Kelly, 2K ile iş birliği yaparak Visual Concepts'in geliştirdiği ve 2K Sports'un yayıncılığını yaptığı profesyonel Amerikan güreşi oyununun müziklerini yaptığını açıkladı.

MACHINE GUN KELLY, GÜREŞ OYUNUNDA YER ALACAK

Machine Gun Kelly, 2K Sports ile anlaşma yaparak Amerikan güreşi video oyunu olan WWE 2K22'de oynanabilir bir karakter olacağını ve oyun müziğinin yapımcısı olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü rapçinin oyuna sonradan ek bir paket olarak dahil olacağı duyuruldu.

OYUNUN MÜZİK YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİ

Ayrıca Machine Gun Kelly, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Amerikan güreş oyunu WWE 2K22'nin de müziklerini yaptığı bildirildi. Concert for Aliens ve Body Bag isimli şarkılarının yanı sıra The Weeknd'in Heartless, Motorhead'in Iron Fist ve Wu Tang Clan'in Protect Ya Neck şarkılarına da yardımları dokunduğu açıklandı.

AMERİKAN GÜREŞÇİSİ TARAFINDAN DAYAK YEMİŞTİ

2015 yılında WWE sahnesinde şarkı söyleyen Machine Gun Kelly'ye Amerikan güreşçisi Kevin Owens saldırmıştı. Kelly ve Owens arasında geçen tartışmanın ardından Kelly, güreşçi tarafından dayak yemişti.