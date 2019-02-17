Dünyaca Ünlü Oyuncu Bruno Ganz, Hayatını Kaybetti

2004 yapımı Downfall filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli ünlü aktör Bruno Ganz, 77 yaşında Almanya'da Zürih'te hayatını kaybetti.

ALMAN FİLMLERİYLE TANINDI

Daha çok Almanca çekilen filmlerle tanınan Ganz, 'The Reader' (Okuyucu) ve 'The Manchurian Candidate' (Mançuryalı Aday) gibi İngilizce filmlerde de rol almıştı. Ganz'a dünya çapında şöhreti getiren de 'Çöküş'teki Hitler rolü oldu.

92 MİLYON DOLAR HASILAT

Hitler'in Berlin'deki bir sığınakta son günlerini anlatan 'Çöküş' filmi dünya genelinde 92 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Ganz, 2005'te İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta, Hitler rolüne hazırlanmak için 4 ay çalıştığını söylemişti. Ganz, Hitler'in gizli kaydedilenler de dahil tarihi kayıtları incelediğini ifade etmişti.